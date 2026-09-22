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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бринд’Амор выступил за отмену выставочных матчей в НХЛ: «Я бы предпочел 86 в регулярке и 0 на предсезонке. Зачем нужны игры, которые ничего не значат?»

Главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор выступил за отмену предсезонных игр в НХЛ.  В этом году лига сократила общее число выставочных игр до 65 (в прошлом году было 104) на фоне увеличения числа матчей в регулярном чемпионате с 82 до 84 для каждой команды.

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