Смогут ли астраханцы сыграть свадьбу в Международный женский день?

Астраханский дворец бракосочетаний рассказал о графике работы в приближающиеся выходные. 7 марта в ЗАГСе предпраздничный день, поэтому работа всех отделов службы сокращается на 1 час, а значит, прием документов будет осуществляться до 15:30, не позже.