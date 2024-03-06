Смогут ли астраханцы сыграть свадьбу в Международный женский день?

Астраханский дворец бракосочетаний рассказал о графике работы в приближающиеся выходные. 7 марта в ЗАГСе предпраздничный день, поэтому работа всех отделов службы сокращается на 1 час, а значит, прием документов будет осуществляться до 15:30, не позже.
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