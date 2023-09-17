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Секретарь СНБО Украины обвинил Запад в дозировании помощи ВСУ

Секретарь СНБО Украины обвинил Запад в дозировании помощи ВСУ

Нежелание Запада передавать Киеву современное оружие и практика дозирования военной помощи не дает украинским вооруженным силам (ВСУ) достичь желаемых целей, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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