Раскрыто полное содержание меморандума, который Украина предложит РФ в Турции

Украина намерена представить России на переговорах в Стамбуле проект меморандума для достижения мирного соглашения, которая включает ряд ключевых инициативУкраина намерена представить России на переговорах в Стамбуле проект меморандума для достижения мирного соглашения, которая включает ряд ключевых инициатив.
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