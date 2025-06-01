Раскрыто полное содержание меморандума, который Украина предложит РФ в Турции

Украина намерена представить России на переговорах в Стамбуле проект меморандума для достижения мирного соглашения, которая включает ряд ключевых инициативУкраина намерена представить России на переговорах в Стамбуле проект меморандума для достижения мирного соглашения, которая включает ряд ключевых инициатив.