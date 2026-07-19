«Только США спасут нас от международного трибунала» – галичанин-русофоб уже предчувствует неизбежное

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магарыч – бутылку бурбона, текилы бочку Америке, чтобы ей удалось этот Римский статут снести», – заявил Дроздов.© Несмотря на то, что Америка стояла у истоков МУС, она его не признает. Дроздову не придется раскошеливаться.