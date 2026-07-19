Уже через несколько лет Украине грозит масса уголовных дел за совершение военных преступлений. Об этом в эфире «Радио Чикаго» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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