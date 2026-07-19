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Политнавигатор

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«Только США спасут нас от международного трибунала» – галичанин-русофоб уже предчувствует неизбежное

«Только США спасут нас от международного трибунала» – галичанин-русофоб уже предчувствует неизбежное

Уже через несколько лет Украине грозит масса уголовных дел за совершение военных преступлений. Об этом в эфире «Радио Чикаго» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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HotRS
магарыч – бутылку бурбона, текилы бочку Америке, чтобы ей удалось этот Римский статут снести», – заявил Дроздов.©  Несмотря на то, что Америка стояла у истоков МУС, она его не признает.   Дроздову не придется раскошеливаться.
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2 м.
Константин Самарин
Чует кошка, чье сало сьела. Не зря у русофоба началась поносная истерия. Начиная с майдана 2014-го года, вся история Украины-это череда преступлений, и геноцида русского народа, за который придется отвечать.
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2 м.