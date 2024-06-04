Дружковка! Взорван склад боеприпасов – пожарище на полнеба и вторичная детонация

- Дружковка хорошо горит склад, вторичная детонация, - говорится в сообщении. Утром Днепропетровск принял две ракеты Искандер-М, в результате уничтожена стоянка бронетехники, сообщает информационный ресурс.
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