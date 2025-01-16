Скользко и немного снежно. В Екатеринбурге закончились оттепели

Морозов до конца недели не ожидаетсяНачало января в Екатеринбурге оказалось даже слишком тёплым. Как пишет в своём Telegram-канале "Погода в Екатеринбурге" метеоролог Алексей Пулин, средняя температура первой половины месяца составила -3,5 градуса, что на девять градусов выше средней климатической нормы.