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Царьград

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Скользко и немного снежно. В Екатеринбурге закончились оттепели

Скользко и немного снежно. В Екатеринбурге закончились оттепели

Морозов до конца недели не ожидаетсяНачало января в Екатеринбурге оказалось даже слишком тёплым. Как пишет в своём Telegram-канале "Погода в Екатеринбурге" метеоролог Алексей Пулин, средняя температура первой половины месяца составила -3,5 градуса, что на девять градусов выше средней климатической нормы.

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