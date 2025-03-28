Из Челнов отправили 60 тонн гумпомощи для бойцов СВО

Накануне из Набережных Челнов отправили четвертую в этом году шефскую помощь для военнослужащих. Груз будет доставлен тремя грузовиками, а водителями станут сами защитники Отечества, передает «Татар-информ».
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