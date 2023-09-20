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Паштет из копченой скумбрии с хреном

Паштет из копченой скумбрии с хреном

Подготовка 15 минут Приготовление 5 минут Рецепт на: 5 персон ОПИСАНИЕ Скумбрия — жирная морская рыба с чудесной органолептикой, мясо нежное, насыщенное, но достаточно плотное.

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