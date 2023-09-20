Паштет из копченой скумбрии с хреном

Подготовка 15 минут Приготовление 5 минут Рецепт на: 5 персон ОПИСАНИЕ Скумбрия — жирная морская рыба с чудесной органолептикой, мясо нежное, насыщенное, но достаточно плотное.
Популярные статьи
- Ленивые пельмени (они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо). Оригинальный рецепт
- Мой любимый рецепт приготовления сочной печёнки на сковороде: без вымачивания, без панировки и без обжарки печенки
- Когда в доме "шаром покати", готовлю вкусную закуску из голодных 90-х. Почти за бесплатно. Видео
Свежие комментарии