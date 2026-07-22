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Царьград

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Уже и Соловьёв не скрывает: Зима в России будет тяжёлой

Уже и Соловьёв не скрывает: Зима в России будет тяжёлой

ВСУ целенаправленно бьют по мирному населению приграничных регионов России. Сутки 20–21 июля стали для Белгородской области одними из самых трагичных с начала года.

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