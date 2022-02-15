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Карта конфликта Китая и США

МОСКВА, 16 февраля 2022, Институт РУССТРАТ. Оценка ситуации. Оценивать информационные операции правительства КНР против военных союзов с участием США необходимо исключительно с точки зрения логики внутриполитической борьбы в руководстве Китая и КПК.

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