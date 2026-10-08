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The Eurasia Daily news agency

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The risk of a major European war: the US is looking for ways to "bounce back"

The risk of a major European war: the US is looking for ways to "bounce back"

US Secretary of State Marco Rubio suggested that the conflict on Ukraine may well turn into a much larger war and there is logic in his reasoning, said political scientist Alexei Pilko.

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