The risk of a major European war: the US is looking for ways to "bounce back"

US Secretary of State Marco Rubio suggested that the conflict on Ukraine may well turn into a much larger war and there is logic in his reasoning, said political scientist Alexei Pilko.
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