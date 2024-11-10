Хеллибак побил рекорд «Виннипега» по длине сухой серии – 191:47. Он превзошел результат Павелеца

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Джетс» обыграли «Даллас» со счетом 4:1. Единственную шайбу «Старс» забросили на 58-й минуте, прервав серию Хеллибака без пропущенных голов на отметке 191 минута 47 секунд.
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