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За сутки в Челябинской области заболели ковидом 89 человек

За сутки в Челябинской области заболели ковидом 89 человек

И два человека скончались от вируса. По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 89 человек, в том числе шесть школьников.

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