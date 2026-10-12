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Газета.ру

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Сенатор Пушков высмеял заявление Бернема о якобы влиянии России на Brexit

Сенатор Пушков высмеял заявление Бернема о якобы влиянии России на Brexit

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял заявление премьер-министра Британии Энди Бернема о якобы вмешательстве России в референдум о Brexit.

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