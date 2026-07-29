Очередной украинский F-16 упал, наткнувшись на российскую «Герань» Количество американских истребителей F-16 в составе ВВС ВСУ сократилось на еще одну единиц.
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Очередной украинский F-16 упал, наткнувшись на российскую «Герань» Количество американских истребителей F-16 в составе ВВС ВСУ сократилось на еще одну единиц.
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