Худышки и пышечки: 9 советских актрис, рост и вес которых оказался сюрпризом

Габариты некоторых знаменитостей удивляют – мы воспринимали их совсем другими, видя на экране. Видеокамера имеет такое свойство – она часто искажает внешность людей, поэтому не всегда мы воспринимаем их такими, какие они есть в реальной жизни.
Габариты некоторых знаменитостей удивляют – мы воспринимали их совсем другими, видя на экране. Видеокамера имеет такое свойство – она часто искажает внешность людей, поэтому не всегда мы воспринимаем их такими, какие они есть в реальной жизни.
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