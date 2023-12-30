"Мой талант не даст мне пропасть и на чужбине", - эмигрировавшая из РФ актриса объяснилась

Politiki.net Этот год подарил нам огромное количество открытый. В частности, россияне узнали как далеки они от европейской цивилизации и их ценностей, но пожалуй главное - русским навсегда закрыт доступ в "райские кущи цветущего сада".
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