Военнопленный сообщил о формировании в ВСУ заградотрядов из новых мобилизованных

Военнопленный украинский солдат Юрий Водян сообщил о формировании в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заградительных отрядов из новых мобилизованных солдат, которые занимаются отстрелов отказников среди украинских войск.
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