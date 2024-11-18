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Закон, порядок, государство

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В Смоленской области сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу 195 000 рублей из жилища

В дежурную часть МО МВД России «Рославльский» обратилась местная жительница 1992 года рождения с заявлением по факту кражи денег из ее комнаты в общежитии.

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