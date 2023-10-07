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"В его сердце лишь злоба и зависть", - российский кинорежиссер Михалков о своем разочаровании поступком актера-эмигранта

"В его сердце лишь злоба и зависть", - российский кинорежиссер Михалков о своем разочаровании поступком актера-эмигранта

Politiki.net Всегда с интересом слушаю Никиту Михалкова, его достаточно резкие комментарии относительно событий дня сегодняшнего, и отсылки к нашей с вами истории - особенно той ее части, которая касается "лихих 90-х", очень похоже на то, что я ощущаю сам.

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Комментарии
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Алексей Тан
Он совершил два предательства. Первое - предал свою Родину,=== , говорит сказочник Михалков... Этот лицедей, так же не знает или Врёт!... Россия ... изначально... не их Родина,... Россию, считать своей Родиной... может только ТОТ наРОД!... который веками!... обустраивал земли России и веками, защищал эти земли, ... А не предавали и не бежали... как это делают ЕВРЕИ и их лицедеи!... Россия!, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ их родиной... не была и не будет!!
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Андрей Равдин
Было бы о ком говорить?! Хрен с горы - вот и всё, что можно о нём сказать. Плюнуть да растереть и забыть. Нет больше такого артиста для России.
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30 мин.
Сергей Лепехов
А судьи - КТО?.. Михалков, который сам в 90-е снимал свои &quot;Утомлённые солнцем&quot; - откровенное очернительство сталинского СССР?..
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