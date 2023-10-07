"В его сердце лишь злоба и зависть", - российский кинорежиссер Михалков о своем разочаровании поступком актера-эмигранта

Алексей Тан

Он совершил два предательства. Первое - предал свою Родину,=== , говорит сказочник Михалков... Этот лицедей, так же не знает или Врёт!... Россия ... изначально... не их Родина,... Россию, считать своей Родиной... может только ТОТ наРОД!... который веками!... обустраивал земли России и веками, защищал эти земли, ... А не предавали и не бежали... как это делают ЕВРЕИ и их лицедеи!... Россия!, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ их родиной... не была и не будет!!