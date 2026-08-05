Рай для меломана: отель, где музыка слышна даже под водой

Это место — настоящий рай для тех, кто не мыслит жизни без музыки.Тем, кто мечтает об отпуске на лоне природы в компании любимых мелодий, стоит присмотреться к необычному проекту, спрятанному в бельгийских Арденнах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии