НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шняги.Нет

3 подписчика

Рай для меломана: отель, где музыка слышна даже под водой

Рай для меломана: отель, где музыка слышна даже под водой

Это место — настоящий рай для тех, кто не мыслит жизни без музыки.Тем, кто мечтает об отпуске на лоне природы в компании любимых мелодий, стоит присмотреться к необычному проекту, спрятанному в бельгийских Арденнах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии