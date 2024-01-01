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Царьград

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Взламывали дверь: в Челябинске задержали мигрантов, напавших на бойцов СВО

Взламывали дверь: в Челябинске задержали мигрантов, напавших на бойцов СВО

Показания следователю дают трое, один из них несовершеннолетний.Оперативники ГУ МВД по Челябинской области 1 января 2024 года задержали мигрантов, которых подозревают в нападении на демобилизованных участников специальной военной операции и их жен.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
В скотовоз их всех, довезди до границы и пинка под зад, дальше пусть струячат по холодку до своего кишлака пешим ходом.
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20 час.

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