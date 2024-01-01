Взламывали дверь: в Челябинске задержали мигрантов, напавших на бойцов СВО

Показания следователю дают трое, один из них несовершеннолетний.Оперативники ГУ МВД по Челябинской области 1 января 2024 года задержали мигрантов, которых подозревают в нападении на демобилизованных участников специальной военной операции и их жен.
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