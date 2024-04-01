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Администрация Эрдогана отвергла призывы о досрочных президентских выборах

Администрация Эрдогана отвергла призывы о досрочных президентских выборах

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отвергла призывы о проведении досрочных президентских выборов в стране после того, как по результатам выборов в местные органы самоуправления оппозиционная партия впервые обогнала правящую.

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