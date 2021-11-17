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В США призвали Азербайджан и Армению остановить огонь

В США призвали Азербайджан и Армению остановить огонь

В Госдепе обеспокоены сообщениями об активных боевых действиях, сообщил глава департаментаГоссекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан и Армению незамедлительно принять меры для снижения напряженности и избежания дальнейшей эскалации.

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