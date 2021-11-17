В США призвали Азербайджан и Армению остановить огонь

В Госдепе обеспокоены сообщениями об активных боевых действиях, сообщил глава департаментаГоссекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан и Армению незамедлительно принять меры для снижения напряженности и избежания дальнейшей эскалации.