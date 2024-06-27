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Царьград

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Чиновники похвастались ремонтом дороги, а потом поезд сошёл с рельсов: Что известно о ЧП в Коми к этому часу

Чиновники похвастались ремонтом дороги, а потом поезд сошёл с рельсов: Что известно о ЧП в Коми к этому часу

В Республике Коми сошёл с рельсов пассажирский поезд Воркута - Новороссийск. ЧП случилось под Интой. Стали известны новые подробности происшествия.

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