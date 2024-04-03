Над российскими регионами пролетит «дьявольская» комета 12P/Понса — Брукса. Руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов рассказал, что 21 апреля небесное тело с криовулканами на поверхности приблизится на минимальное расстояние к Земле.
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