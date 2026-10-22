В рамках профилактического мероприятия «Внимание - дети!», проводимого в областном центре, в преддверии осенних каникул сотрудники отдела Госавтоинспекции совместно с сотрудниками ОПДН отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску провели профилактическую акцию «В безопасные каникулы».
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