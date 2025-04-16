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RT Russia

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Специалист Ермоленко: иногда квартиру в новостройке выгоднее продать

Специалист Ермоленко: иногда квартиру в новостройке выгоднее продать

Основатель Thailand Villa Center Светлана Ермоленко рассказала, что в текущих условиях решать, что делать с объектом недвижимости в новостройке, продать или сдавать, нужно исходя из локации и инфраструктуры.

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