Специалист Ермоленко: иногда квартиру в новостройке выгоднее продать

Основатель Thailand Villa Center Светлана Ермоленко рассказала, что в текущих условиях решать, что делать с объектом недвижимости в новостройке, продать или сдавать, нужно исходя из локации и инфраструктуры.
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