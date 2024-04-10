На Кубани в массовом ДТП в Славянском районе погибли 3 человека

На Кубани в массовом ДТП в Славянском районе погибли 3 человекаСегодня около 6 часов утра в районе станицы Анастасиевской Славянского района водитель грузового автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Пежо», а также еще с двумя автомобилями, двигавшимися в попутном направлении.