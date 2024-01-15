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Лучшим футболистом мира стал Месси

Лучшим футболистом мира стал Месси

Лионель Месси признан лучшим футболистом мира по итогам 2023 года по версии ФИФА. Отметим, что нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу на церемонии награждения, прошедшей в Лондоне, отсутствовал, – сообщают СМИ.

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