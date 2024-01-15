Лучшим футболистом мира стал Месси

Лионель Месси признан лучшим футболистом мира по итогам 2023 года по версии ФИФА. Отметим, что нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу на церемонии награждения, прошедшей в Лондоне, отсутствовал, – сообщают СМИ.