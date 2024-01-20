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Мировое обозрение

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Samsung запустила производство по улучшенной 3-нм технологии — первые чипы пропишутся в носимой электронике

Samsung запустила производство по улучшенной 3-нм технологии — первые чипы пропишутся в носимой электронике

Ещё в конце июня 2022 года Samsung Electronics объявила о начале массового выпуска продукции по 3-нм технологии, но позже выяснилось, что первыми клиентами корейского контрактного производителя в данном случае оказались китайские разработчики чипов для майнинга, обладающих достаточно простой структурой.

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