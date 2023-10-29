Natalija Osminina

Подо что им прогибаться? Европу уже поделили. Венгрия становится частью Венгро-Австрии под крышей Ватикана вместе с остальными странами бывшей Габсбургсклй империи- Чехии, Словакии и Швабии. Скорее всего и Швейцарией. Поэтому Папа Римский был так счастлив на встрече в Питере и пел дифирамбы России.