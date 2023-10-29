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Швеция в НАТО? Пока не надо!

Швеция в НАТО? Пока не надо!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Принятие новых членов в Альянс превращается в какое-то шоу. Причём довольно низкого пошиба.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Это уже открытая оппозиция.
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1 д.
Анфиса Иванова
Все равно венгры прогнутся...Вот увидите!
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1 д.
Natalija Osminina
Подо что им прогибаться? Европу уже поделили. Венгрия становится частью Венгро-Австрии под крышей Ватикана вместе с остальными странами бывшей Габсбургсклй империи- Чехии, Словакии и Швабии. Скорее всего и Швейцарией. Поэтому Папа Римский был так счастлив на встрече в Питере и пел дифирамбы России.
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1 д.

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