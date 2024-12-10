Жалобы команды избранного президента США Дональда Трампа на неподобающий вид Владимира Зеленского на встрече в Париже поставили главу киевского режима в безвыходное положение, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии