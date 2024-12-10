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Русская весна

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«Показали место»: в Киеве рассказали, как команда Трампа унизила Зеленского

«Показали место»: в Киеве рассказали, как команда Трампа унизила Зеленского

Жалобы команды избранного президента США Дональда Трампа на неподобающий вид Владимира Зеленского на встрече в Париже поставили главу киевского режима в безвыходное положение, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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