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США допустили союзников по «Пяти глазам» к данным об РФ и Китае в космосе

США допустили союзников по «Пяти глазам» к данным об РФ и Китае в космосе

Американское военное космическое подразделение Space Delta 9 допустило союзников из альянса «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания) к закрытым разведданным о действиях России и Китая в космосе.

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