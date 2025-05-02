США допустили союзников по «Пяти глазам» к данным об РФ и Китае в космосе

Американское военное космическое подразделение Space Delta 9 допустило союзников из альянса «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания) к закрытым разведданным о действиях России и Китая в космосе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии