Российские «Герани» поразили склады Fire Point в Киевской области

Минобороны России сообщило о нанесении удара по логистическому центру Fire Point в зоне проведения специальной военной операции.
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