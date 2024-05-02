Дорожная компания властей ХМАО, став единственным участником госторгов, получила в апреле заказов почти на 2 млрд рублей

Правительственная компания «Северавтодор», которую недавно возглавил тамбовский ставленник заместителя губернатора ХМАО Азата Ислаева, получила в апреле несколько контрактов от властей почти на 2 млрд рублей будучи единственным участником торгов.
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