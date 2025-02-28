Минфин США: Украина и Штаты согласовали договор о совместной разработке полезных ископаемых

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Украина и США окончательно согласовали договор о совместной разработке полезных ископаемых, который вступит в силу после подписания главами двух государств.
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