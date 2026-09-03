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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Угожаев о Lombardia Trophy: «Пока не могу сказать, буду ли выступать. Предварительно да, но как будет по факту, пока не знаю»

Российский фигурист Николай Угожаев поделился планами на международный сезон.  Угожаев заявлен на челленджер Lombardia Trophy, который пройдет 17-20 сентября в Бергамо.

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