Мэр в Грузии опроверг сообщения о приеме в детский сад только по прививке

Информацию о том, что детские сады в Грузии начнут принимать детей только из полностью вакцинированных от коронавируса семей, опроверг мэр Гурджаанского муниципалитета региона Кахетия Зураб Утиашвили, 21 января он сообщил об этом журналистам.