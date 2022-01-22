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Мэр в Грузии опроверг сообщения о приеме в детский сад только по прививке

Информацию о том, что детские сады в Грузии начнут принимать детей только из полностью вакцинированных от коронавируса семей, опроверг мэр Гурджаанского муниципалитета региона Кахетия Зураб Утиашвили, 21 января он сообщил об этом журналистам.

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