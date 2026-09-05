Трамп: Путин не собирается нападать на НАТО, я хорошо его знаю

Путин не собирается нападать на НАТО, заявил Трамп. Об этом президент США рассказал журналистам, сообщив, что хорошо знает российского лидера.
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