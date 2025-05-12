Уральские металлурги нацелились на рынки Юго-Восточной Азии

ММК обозначил интерес к азиатскому рынку на выставке в китайском Гуанчжоу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК принял участие в 25-й международной выставке металлов и металлургии China Int'l Metal & Metallurgy Exhibition, которая 12 мая завершает трехдневную работу в китайском Гуанчжоу.