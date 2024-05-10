«Ой, извините!» Комментатор «слил» инсайд о дебюте Антонелли в Формуле 1?Prema RacingКомментатор рассказал в трансляции первого этапа итальянской Формулы 4, что в скором времени чемпион серии 2022 года Андреа Кими Антонелли дебютирует в Формуле 1.