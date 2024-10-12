Юрий Ильинов

Премьер Японии припомнил США ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Ответственность за массовую гибель мирного населения в японских городах Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года лежит на США. Об этом заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба. По словам политика, он до сих пор не может забыть тот шок, который испытал, впервые увидев кадры последствий применения ядерного оружия Штатами. Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму – заявил Исиба во время предвыборных дебатов лидеров политических партий Японии. Он добавил, что хотел бы создать мир, в котором ядерному оружию не было бы места. Однако дать вразумительного ответа на вопрос «Как без ядерного оружия можно удержать одну страну от нападения на другую?» политик не смог. Он лишь отметил, что следует провести обсуждения относительно того, как совместить меры сдерживания и отказ от ядерного оружия. Стоит отметить, что заявление японского премьера в определенной степени можно назвать неожиданным. Несмотря на то, что политик озвучил только то, что все и так знают, до него никто в Японии не называл вещи своими именами, предпочитая размытые формулировки. Напомним, Япония в настоящее время является одним из самых преданных союзников США. Страна послушно следует в фарватере американской внешней политики, присоединившись ко всем антироссийским санкциям даже в ущерб собственным национальным интересам. В то же время в Токио не устают повторять о том, что рассчитывают продолжить дискуссии с Москвой о возвращении под свой контроль так называемых северных территорий.