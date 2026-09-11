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Обвиняемый в изнасиловании и убийстве ребенка из Петербурга признал вину

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве ребенка из Петербурга признал вину

Пётр Жилкин, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера и убийстве, совершенных в отношении девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга, на допросах в ходе предварительного следствия полностью признал вину в обоих преступлениях.

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