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Мировое обозрение

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Трамп поручил министрам США выполнять функции пресс-секретаря Белого дома

Трамп поручил министрам США выполнять функции пресс-секретаря Белого дома

Белый дом переходит на режим «министерского» общения с прессой. Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом из Ирландии, объявил: брифинги вместо постоянного пресс-секретаря временно будут проводить главы ключевых ведомств.

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