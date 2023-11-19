На границе с Финляндией открыли пункт обогрева для мигрантов

КОСТОМУКША, 19 ноября, ФедералПресс. В карельском городе Костомукша в Карелии, расположенном на границе с Финляндией, открылся пункт обогрева для мигрантов, сообщил глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».