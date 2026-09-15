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Регионы России

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Samsung представила OLED-панель M16 для iQOO 16 с яркостью до 2800 нит

Samsung представила OLED-панель M16 для iQOO 16 с яркостью до 2800 нит

Компания Samsung Display анонсировала новую OLED-матрицу M16 для смартфонов, первым устройством с которой станет модель iQOO 16.

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