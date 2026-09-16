Rep. Mace Demands Public Execution For Lindsay Clancy Authored by Steve Watson via Modernity News, Speaking to TMZ DC on Monday, the South Carolina Republican called Clancy a "serial killer" and demanded the death penalty as a public spectacle.
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