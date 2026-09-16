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Zero Hedge

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Rep. Mace Demands Public Execution For Lindsay Clancy

Rep. Mace Demands Public Execution For Lindsay Clancy

Rep. Mace Demands Public Execution For Lindsay Clancy Authored by Steve Watson via Modernity News, Speaking to TMZ DC on Monday, the South Carolina Republican called Clancy a "serial killer" and demanded the death penalty as a public spectacle.

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