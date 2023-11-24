Детали перемирия в секторе Газа между Израилем и ХАМАС: о чем договорились стороны

ХАМАС и Израиль прекратили огонь - началось четырёхдневное перемирие.Сообщений о бомбардировках, артиллерийских ударах или ракетных обстрелах не поступало, поскольку Израиль и ХАМАС в пятницу запустили процесс перемирия и прекращение огня в секторе Газа, что стало первой паузой в 48-дневной войне.
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